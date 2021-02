Novos Acadêmicos da Unicampo iniciam ano letivo nesta segunda-feira

Os acadêmicos novos da Faculdade Unicampo iniciam o ano letivo de 2021 nesta segunda-feira (22) respeitando todas as normas do Ministério da Educação. Os veteranos voltaram às aulas no dia 01 de fevereiro.

Na oportunidade, A coordenadora Pedagógica da Instiuição, Eliane Guadanin Rais, fala sobre o início das aulas para este ano, sobre o Plano de contingência da Faculdade Unicampo . “Conforme as normativas do Ministério da Educação, Ministério da Saúde e Governo do Estado do Paraná, a Faculdade União de Campo Mourão, em setembro de 2020 elaborou e encaminhou o Plano de Contingência de Retorno Aulas presenciais para o Comitê Municipal de Gestão de Crise para enfrentamento da situação de calamidade pública, no Município de Campo Mourão decorrente do Coronavírus (COVID-19), recebendo autorização para o retorno, ao mesmo tempo, trabalhando no formato remoto, para atender aos professores e acadêmicos do grupo de risco – foi utilizado o sistema híbrido”.

Eliane cita também a importância do retorno das aulas presenciais “O retorno das aulas presenciais traz entre acadêmicos e professores a relação humanizada, tornando o processo ensino-aprendizagem propício a debates e reflexões, com nível de segurança necessário para que essa transição da pandemia até a normalidade, se dê da melhor forma possível. A educação no ensino superior é preparar os acadêmicos para se relacionarem com incertezas, para que tenham condições de lidar com problemas não esperados e que tenham criatividade para resolução e enfrentamento de adversidades na profissão e na sociedade”