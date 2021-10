Fisioterapia Respiratória Durante e Pós COVID-19

Muito ainda se vem aprendendo sobre como o novo coronavírus afeta o nosso corpo, porém uma coisa é certa: ele pode deixar sérias sequelas para quem o contrai, desde fraqueza muscular, corolários neurológicos, dores no corpo até estresse pós-traumático, com ataques de pânico e ansiedade. Salvo o acompanhamento psicológico, o tratamento fisioterápico é um importante aliado para quem foi afetado pelo vírus.

Durante as sessões de fisioterapia, com o acompanhamento de um profissional, o paciente faz exercícios que podem além de diminuir a fadiga e dores no corpo, também fortificar as musculaturas e preparar o paciente para retornar às atividades do diaadia. E como o comprometimento pulmonar é uma das sequelas mais recorrentes daCovid-19, a fisioterapia respiratória se tornou algo presente na vida dos pacientes, podendo ser realizado na clínica, no hospital, no trabalho, em casa ou até mesmo na UTI quando o paciente se encontra entubado (situação que agrava a fraqueza muscular). É importante lembrarde que práticas fisioterápicas como forma preventiva também são de grande valor.

Mas o trabalho do fisioterapeuta não para por aí, na verdade ele começa desde a entrada do paciente no hospital, como avaliando a gravidade do problema e assim adequando os aparelhos de respiração para cada caso, e os monitorando regularmente. Feito esse auxílio inicial, o fisioterapeuta analisa cada caso para poder prescrever um plano terapêutico que contemple todas as necessidades do paciente, como dar suporte respiratório e manter a capacidade respiratória do corpo. Planos estes que serão, ou não, realizados durante e após a internação do paciente, concomitantes com a aplicação de medicações, auxiliando, assim, a recuperação.

Tendo isso em mente e estando sempre em movimento e amparando a comunidade, a Unifisio – Clínica Escola de Fisioterapia da Faculdade Unicampo, presta tratamentos a pacientes que estão em fase de recuperação da COVID-19, totalmente gratuito. A Unicampo e o Curso de Graduação em Fisioterapia estão comprometidos em prestar auxílio à comunidade e a quem precisa, formando profissionais competentes e qualificados que desde o primeiro semestre são postos frente a situações reais que os preparam para a vida profissional, como colaborando na Unifisio.