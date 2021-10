Prefeitura revitaliza área que foi ocupada por índios e abre rua

A prefeitura de Campo Mourão iniciou a revitalização de um terreno às margens da Perimetral Tancredo Neves, em frente ao semáforo do Hiper Condor. O local, que era frequentemente ocupado por índios, receberá plantio de grama e calçamento.

Também atendendo pedido dos moradores, a prefeitura informou que vai abrir a rua Mamborê, para o acesso de veículo à Perimetral Neves e ao jardim Copacabana, passando pelo semáforo.

A revitalização do terreno era um pedido antigo dos moradores do bairro, desde quando um grupo de índios de uma reserva de Manoel Ribas passou a se instalar com freqüência no local para vender seus artesanatos.

Quando voltava para a reserva, o grupo deixava muito lixo acumulado na área, gerando desconforto e mau cheiro aos moradores vizinhos. A prefeitura fazia a limpeza, mas logo os indígenas retornavam e o lixo voltava a se acumular.

Agora, além de revitalizar a área, a antiga Casa da Banda Municipal, que fica ao lado do terreno recebeu algumas melhorias e esta semana começou a ser ocupada por alguns indígenas, que encontraram um lugar mais apropriado para ficar enquanto permanecem na cidade comercializando seus produtos de artesanato.