Faculdade Unicampo realiza outorga de grau em formato drive-in

A Faculdade Unicampo realizou na sexta-feira (14/05), no estacionamento do Mourão Garden a outorga de grau dos formandos dos cursos de Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Fisioterapia, Estética e Cosmética, Gestão de Recursos Humanos, Gestão de Cooperativas, Gestão Comercial, Psicologia e Serviço Social. O cerimonial de colação de grau foi presidido pelo professor Luciano Antônio da Rosa, com a presença dos docentes e coordenadores dos Cursos.

Seguindo os protocolos de segurança em razão da pandemia sanitária global pelo SarsCovid 19, o evento foi estruturado no formato drive-in, os acadêmicos se mantiveram com os familiares em seus veículos durante todo o cerimonial, o qual foi transmitido em um telão externo.

A organização do evento foi realizada pela empresa Studio R Formaturas que, em parceria com a Instituição, proporcionou este momento mágico aos formandos. Para o Diretor da Faculdade Unicampo, Renato Pacholeck, foi uma emoção participar deste momento, mesmo diante de um cenário tão cauteloso, es de extrema importância. Foi uma emoção presenciar os pais e docentes com sentimentos de que a missão de ensinar e educar foi cumprida.

No mesmo sentido, a Coordenadora Pedagógica da Instituição, Professora Eliane Guadagnin Rais, externa o sentimento de gratidão e ressalta a surpresa e emoção do evento, ao ver o esforço dos familiares e formandos. Mesmo dentro dos carros, não mediram esforços para presenciar este momento de formalidade e carregar o sentimento de que todo o esforço valeu a pena.

Para a Coordenadora do NAE – Núcleo de Atendimento ao Estudante, e nossa Secretária Municipal de Educação, Professora Tânia Caetano Pinto Silveira, a “colação de grau”, como é popularmente conhecida, é um processo muito importante, além de emocionante na vida acadêmica. É nesse momento que se passa de acadêmico para profissional, colhendo os frutos de anos de dedicação e estudo. É um rito de passagem, é o momento de dizer adeus aos mestres, aos colegas acadêmicos que ajudaram a desenhar a jornada da nova fase de suas vidas.

A Faculdade Unicampo, com toda a equipe pedagógica, deseja que esse momento seja apenas o primeiro passo para um futuro profissional brilhante aos nossos, agora, profissionais em suas respectivas áreas de atuação.