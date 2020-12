Acadêmicos de Fisioterapia da Faculdade Unicampo realizam atendimentos na Maternidade da Santa Casa

Os acadêmicos do curso de Fisioterapia da Faculdade Unicampo estão realizando atendimentos na ala da maternidade da Santa Casa de Campo Mourão. Coordenados pela professora Verena Funfas, os alunos realizam uma série de atividades com as gestantes e as mães que tiveram cirurgia de cesárea e parto normal.

Os atendimentos acontecem às segundas, quartas e sextas-feiras no período da manhã. “É um trabalho novo que está sendo desenvolvido dentro da maternidade da santa casa e tem contribuído muito com as mães gestantes e pós operatório”.