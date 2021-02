Acamdoze pede inclusão de profissionais da educação no grupo prioritário de vacinação contra covid

O presidente da Associação das Câmaras Municipais da Microrregião Doze (Acamdoze), Luiz Tavares Rosa, vereador de Engenheiro Beltrão, protocolou ofício via sistema do Governo do Paraná, aos secretários de Saúde, Beto Preto; e Educação, Renato Feder, para inclusão dos professores e servidores da educação nos grupos prioritários das campanhas de vacinação contra o coronavírus (Covid-19), por conta do retorno do ano letivo hibrido, previsto para esta quinta-feira (18).

“O setor da educação em todo o País sofreu um profundo impacto desde o início da pandemia do coronavírus; e tem buscado contribuir dentro de suas iniciativas com medidas que amenizem a propagação da pandemia e mantenham a economia e a prestação dos serviços públicos de forma eficaz. Neste sentido, formulamos essa demanda para a expansão da estratégia inicial de vacinação, incluindo-se dentre o público-alvo os profissionais da educação que manterão contato diário e permanente com os alunos da rede pública”, justificou o presidente no documento.

Segundo Rosa, a reivindicação corrobora para que professores e funcionários de escolas, que lidam com crianças e jovens diariamente, são peças fundamentais ‘para a construção de um futuro melhor’. Segundo ele, estes profissionais precisam logo serem imunizados contra a ameaça do vírus.

O presidente da Acamdoze reconheceu as dificuldades na distribuição das vacinas disponíveis para a população. No entanto, alegou que as escolas são insubstituíveis e seu corpo docente, juntamente com o seu pessoal de apoio, que são peças fundamentais, precisam estar protegidos para atender os alunos.

“Apelamos para a sensibilidade social de nossos gestores públicos, em especial os das áreas da Educação e da Saúde para que professores e funcionários da educação, em contato direto com os estudantes, possam ser inseridos imediatamente entre os grupos prioritários no Plano Estadual de Vacinação Contra a Covid-19”, reforçou.

ACOMPANHAMENTO

Interessados podem fazer o acompanhamento do protocolo no sistema online do Governo do Estado, no site (protocolo.seap.pr.gov.br). O número do protocolo é: 17.323.292-6, do dia 5/2/2021.