Faculdade Unicampo e Colégio Vila Militar estão em nova estrutura

Os acadêmicos da Faculdade Unicampo de Campo Mourão e Colégio Vila Militar Unicampo iniciaram o segundo semestre do ano letivo na nova sede da Instituição. Os estudantes foram contemplados com novas salas de aulas, laboratórios, quadra poliesportiva, biblioteca moderna, entre outras estruturas que proporcionam maior conforto à comunidade escolar e acadêmica.

A Unicampo foi fundada em 2010 e, desde sua fundação em Campo Mourão, tem desenvolvido estratégias para ofertar melhor atendimentoà comunidade. Esta mudança faz parte desse processo, pois atende as novas adequações mercadológicas, com uma proposta inovadora, tecnológica e adaptada às novas expectativas de ensino no Brasil e no mundo. Neste novo espaço será também a sede da Faculdade Unicampo EaD, que é novidade e, em breve, será divulgado pela Instituição.

Em seu novo endereço, a Unicampo conta com dois acessos, sendo pela Avenida Irmãos Pereira,para as Clínicas Escolas da Instituição, a Unifísio, Clínica Escola do Curso de Fisioterapia, a Uniestética, Clínica Escola de Estética e Cosmética, e a Uniclínica, Clínica de Psicologia; na Rua Edmundo Merceré a entrada oficial dos acadêmicos. Além disso, dará acesso ao Núcleo de Prática Jurídica – NPJ, do Curso de Direito, ao Colégio Vila Militar e à secretaria acadêmica e setores administrativos da IES.

Para o Diretor da Faculdade Unicampo, Professor Renato Pacholek, a localização escolhida é estratégica, bem localizada, na área central da cidade, com proximidade aos pontos de ônibus e ruas com condições de estacionamentos. Logo, o novo endereço proporciona comodidade a toda comunidade acadêmica.

A Diretora do Colégio Vila Militar Unicampo, Professora Andrea Avelar, ressalta que, além de vários outros benefícios, a localização é excelente, não é mais necessário adentrar a rodovia e alguns alunos do Colégio vão caminhando para o local de estudo. É importante lembrar também, que a mudança para a área central da cidade, proporcionou maior comodidade no horário do almoço nos dias em que as aulas ocorrem nos períodos matutino e vespertino, já que vários estudantes vão até em casa almoçar junto de suas famílias, o que na localização anterior, não acontecia.

A Faculdade Unicampo está confiante de que esse novo espaço irá atender as necessidades dos alunos que já fazem parte da Instituição e dos que ainda estão por vir. A Instituição vem formando profissionais de qualidade há 11 anos, e além disso, faz acompanhamento dos egressos, e é gratificante ver o resultado, pois a maioria dos egressos estão alocados no mercado de trabalho em instituições públicas e privadas, além de alto índice de empreendedores que fazem sucesso no mercado de trabalho.

A Unicampoatualmente oferece os cursos de Arquitetura e Urbanismo, Direito, Enfermagem, Estética e Cosmética, Fisioterapia, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia e Serviço Social, totalizando 10 cursos de Graduação e mais de 25 Cursos de Pós-Graduação.

A Unicampo conta com vários convênios e parcerias visando a suprir as necessidades da comunidade e corroborar com o avanço socioeconômico da região.