Funcionário de posto de combustíveis é assalto durante entrega na região

O funcionário de um posto de combustíveis de Iretama foi vítima de assalto enquanto fazia um serviço de entrega, com um veículo Ford/Transit 350, na tarde de sábado. Segundo as informações, a vítima estaria na comunidade Boa Esperança, nas imediações de Barbosa Ferraz, quando ocorreu a abordagem.

O homem relatou que foi fazer uma entrega de óleo, quando foi rendido nas proximidades da comunidade Água da Anta, por dois homens que estavam em um carro de cor preta, armados de pistola.

Após ser dominado, foi levado para uma área rural na comunidade do Kalibu, adentrando a estrada que liga o município de Iretama a cidade de Barbosa Ferraz. Logo depois os criminosos o colocaram no porta-malas do veiculo e após um tempo o abandonaram próximo a comunidade do Boicotó.

A vítima disse que seguiu a pé até a comunidade Boa Esperança, onde conseguiu ajuda para telefonar para a empresa, já por volta das 23h. Ele relatou à equipe policial que a dupla roubou seu celular e o veículo.