Faculdade Unicampo confere grau para 124 formandos

A Faculdade Unicampo realizou nesta sexta-feira (7), a formatura de 124 formandos dos cursos de Enfermagem, Estética e Cosmética, Gestão Comercial, Gestão de Cooperativas, Gestão de Recursos Humanos, Psicologia e Serviço Social. Neste ano, a empresária Leila Maria Tonello da Luz foi escolhida como patronesse das turmas.

O evento contou com a presença da Secretária de Educação Tânia Caetano, empresários, familiares, diretores de outras Instituições, professores e toda a comunidade acadêmica.

Os acadêmicos de Enfermagem escolheram como nome de turma Camila Corchak, e, Rosemeire do Carmo Martelo Cruz como paraninfa. Já as acadêmicas de Estética têm como nome de turma, Mariana Siqueira Campos Wichineski, e paraninfa Sephora Serrano Baldisera.

No curso de Gestão de Cooperativas, como nome de turma, Jonathan Thiago Thomé e o paraninfo Edson Ribeiro de Britto de Almeida Junior. Gestão Comercial, Bruno Marioti como nome de turma, e Tiago Martins da Silva como paraninfo. O nome de turma do curso de Gestão de Recursos Humanos é Bruno Mariot e o Paraninfo Jonathan Thiago Thomé.

Os acadêmicos de Serviço Social escolheram como nome de turma Marisa Aparecida Simões de Freitas e Elton Moura Santos como paraninfo. Annamaria foi escolhida como nome de turma do curso de Psicologia e Marco Antonio Faccione Berbel, paraninfo.

A empresária Leila Maria Tonello da Luz agradeceu o convite para ser patronesse de todas as turmas, com as seguintes palavras. “Agradeço, de coração, a todos os acadêmicos pela homenagem e pelo convite. Desejo que tenham sucesso em suas carreiras e que contribuam para o desenvolvimento de nossa cidade”.

O diretor geral da Faculdade Unicampo, Renato Pacholek, falou da importância da Colação de grau. “Trata-se do momento de celebrar as conquistas dos nossos acadêmicos, docentes, funcionários e mantenedora. Tenho certeza de que as turmas que estão sendo formadas levarão o resultado de uma educação séria e técnica para seus novos trabalhos e frentes de ação. A formatura é a concretização de um sonho tanto para a faculdade como para os formandos que estão terminando suas atividades acadêmicas”.