Rota da Fé tem meta de entrar para roteiro internacional

A Fundação São José de Ciências Humanas e Religiosas, promove no próximo domingo, a 59º edição da Rota da Fé. A peregrinação passará por Juranda “Cidade do Milagre” e Farol, na Água da Fonte de São João Maria. O idealizador do projeto, Ruben Moyano disse que a ideia é fazer com que a Rota da Fé seja incluída em um roteiro internacional.

“Nesse roteiro teríamos as Cataratas do Iguaçu, Rota da Fé em nossa região, Santuário de Nossa Senhora Aparecida (SP) e encerrando no Rio de Janeiro”, disse Moyano.

Para conhecer sobre o projeto, ele explica que a próxima edição na Rota da Fé, no fim de semana, contará com a participação do jornalista Amadeu Castanho, referência no Brasil em turismo religioso e Márcia Cristina, operadora de turismo carioca, que trabalha com turistas japoneses e filipinos.

“CIDADE DO MILAGRE”

O primeiro evento do ano de 2020 terá como destaque na caminhada a visita a Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus na Cidade de Juranda, conhecida como a “Cidade do Milagre”. O objetivo é mostrar o Município e o seu potencial no Turismo Religioso. Juranda é destaque pelo milagre de Lucas, o qual foi agraciado pelo milagre atribuído a Jacinta e Francisco Marto, que foi o fundamental para a canonização dos Pastorinhos de Fátima, no dia 13 de maio de 2017.

A Festa de Santa Jacinta e Francisco Marto é comemorado pela Igreja no dia 20 de fevereiro, e a Rota da Fé vai acontecer na semana da preparação das festividades de Santa Jacinta e Francisco Marto. O menino miraculado Lucas estará presente na Rota da Fé.

“Na parte da tarde, a Rota da Fé vai passar pelo município de Farol, onde vamos visitar a Água da Fonte de João Maria, lugar místico e de milagres”, disse Moyano.

A inscrição para adultos custa R$ 45,00; para pessoas entre 10 e 16 anos, o valor é de R$ 20,00, incluindo transporte, alimentação, água e frutas. Menores de 10 anos e pessoas com deficiência, mais um acompanhante, não pagam. Inscrições nas paróquias de Campo Mourão e na paróquia São Pedro, em Roncador.