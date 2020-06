Ex-ministro participa de live da Unicampo nesta terça-feira

O ex-ministro do Trabalho e do Tribunal Superior do Trabalho, Almir Pazzianotto Pinto, é o convidado da Faculdade Unicampo, de Campo Mourão, para a live que acontece nesta terça-feira (23/06), a partir das 20 horas. “Perspectivas Empresariais nas Relações Trabalhistas no Contexto Atual” será o tema do evento que terá ainda a participação de outros convidados.

A live será transmitida ao vivo pelo Youtube e Facebook. Aqueles que desejam acompanhar o evento e obter o certificado de participação devem se inscrever por meio do site: https://unicampo.jacad.com.br/ academico/eventos/programacao- do-evento/238. Mais informações pelos telefones 0800-600-5059 ou (44) 3016-7100.

Neste período de restrições impostas devido a pandemia de Covid-19, que levou a suspensão das aulas presenciais, a Faculdade Unicampo tem realizado lives com a participação de renomados convidados, abordando temas de interesse não apenas dos acadêmicos, mas de vários outros segmentos da comunidade.

ALMIR PAZZIANOTTO

O convidado especial para a live desta terça-feira (23/6), Almir Pazzianotto Pinto, também já exerceu os cargos de Corregedor-Geral, vice-presidente e presidente do Tribunal Superior do Trabalho, além de ter atuado como deputado estadual em São Paulo por três mandatos. Foi ainda Secretário de Estado de Relações do Trabalho em São Paulo.

É formado em Ciências Jurídicas pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas (1960) e possui especialização na cadeira de Direito Econômico e Direito de Empresa (Universidade de São Paulo/1968). Seu registro na OAB-SP é de 1961.

Pazzianotto ainda atuou profissionalmente como advogado e consultor jurídico em várias entidades sindicais, como o Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Fiação e Tecelagem de Porto Feliz, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico do Estado de São Paulo, a Federação dos Trabalhadores nas Indústrias Químicas e Farmacêuticas do Estado de São Paulo e dos Sindicatos dos Trabalhadores nas Indústrias Metalúrgicas, Mecânicas e de Material Elétrico de São Paulo, São Bernardo do Campo, Sorocaba, Guarulhos e Diadema.

Como Ministro do Trabalho fez parte do grupo de ministros de Estado responsáveis pela implantação do Plano Cruzado, oportunidade em que contribuiu para a criação e implantação do seguro-desemprego. Almir Pazzianotto é autor de livros, artigos publicados em revistas especializadas e jornais de grande circulação, pareceres e arrazoados jurídicos.