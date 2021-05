Empreendedorismo e o Impactos Sociais, uma preocupação do CVM Unicampo

Sempre que pensamos sobre empreendedorismo, lembramos de empresas, de negócios e de mercado. No entanto, o empreendedorismo é um fenômeno social, com implicações sob diversos aspectos: psicológicos, sociais, culturais e/ou econômicos. Nesse contexto, o termo empreendedorismo é uma concepção que inicia na característica do ser humano, que pode ser aprendida, moldada e, aplicada tanto nos negócios, como na vida pessoal.

Logo, o empreendedorismo é visto em sua essência como liberdade, como uma capacidade de provocar mudanças significativas em um comportamento individual de mercado. Por exemplo, uma pessoa que possua comportamentos os quais atendam alguns requisitos como responder de forma proativa a desafios e ter visão holística. Além disso, possuir iniciativa, ter perseverança e determinação, tudo isso, se aplicado aos negócios, pode resultar positivamente em lucros.

Nessa perspectiva é que o Colégio Vila Militar Unicampo, antenado às concepções e mudanças no processo educacional, implantou em sua grade, a disciplina de Empreendedorismo. Desde o ano passado, 2020, o Professor Bruno Rafael Marioti, Mestre em Empreendedorismo, Inovação e Mercado pela UEM, leciona a disciplina de Empreendedorismo no CVM para o Ensino Fundamental Médio.

De acordo com Bruno, as aulas de empreendedorismo, além de aprimorar habilidades de gestão de empresas, objetiva incentivar o autoconhecimento e a busca pelo entendimento do outro e dos problemas sociais, com o intuito de produzir soluções que impactem e transformem a vida das pessoas e da comunidade.

Vale ressaltar que, as empresas e o mercado de trabalho estão cada vez mais exigentes, buscando profissionais com competências múltiplas, aptidão para aprender e se adaptar a variados tipos de cenários, sempre buscando soluções. Sendo assim, a inserção do ensino empreendedor na grade curricular vem ao encontro dessa necessidade de preparar os jovens estudantes para o mundo do trabalho bem como, os desafios do mundo atual.