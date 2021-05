Bonsai: a arte de envelhecer uma árvore no vaso, com disciplina e o charme da natureza

Uma arte moldada pela criatividade, capaz de atravessar séculos e em constante transformação, gerando frutos, flores e de lambuja, embelezando os ambientes, causando encanto a quem presencia. Assim pode ser resumido o Bonsai, que em japonês, significa “árvore no vaso”, ou seja, é o poder do ser humano em reproduzir o que ocorre naturalmente no meio ambiente: pegar uma planta qualquer e fazer com que ela envelheça no vaso, no tamanho e formato desejado.

Em Campo Mourão essa arte vem sendo desenvolvida há pelo menos cinco anos, por Marcelo Mandarino, 45 anos. Ele, que é pastor evangélico, veio de Maringá, e hoje mantém um viveiro com as árvores em miniatura em sua casa, no jardim Santa Cruz.

O viveiro Caminho do Bonsai, mantém as mais diversas espécies de plantas, algumas com mais de 20 anos de vida. Mandarino tem o apoio do cunhado, Alisson Dias, que atua na parte comercial, mantendo um ponto de vendas, às margens da rodovia PR-158, em frente ao Parque de Exposições, na saída para Maringá.

Mandarino conta que o interesse pelo bonsai surgiu ainda na infância, por volta dos 15 anos, ao assistir o filme ‘Karatê Kid’. “Inspirei-me no filme Karatê Kid, em uma sessão da tarde da Globo, ao ver o senhor Miyagi transformando uma planta em bonsai. Eu morava no sítio, entrei na mata, peguei a primeira planta e não parei mais”, revela ele.

No viveiro Caminho do Bonsai, Mandarino mantém plantas com mais de 20 anos, em pequenos vasos. No Japão, porém, ele conta que existe um bonsai de 1 mil anos. “Bonsais com mais de 100 anos, são vários, que passam de pai para filho e até para bisnetos, no Japão”, comenta o bolsaista, ao citar que o bonsai é uma arte milenar, desde 700AC.

Com experiência e técnica de sobra no que faz, Mandarino usa arames e tesouras principalmente para deixar as plantas no formato que deseja. É uma obra de arte, que exige disciplina, cuidado e paciência. Para ele, a atividade serve de terapia. “Manter um bonsai é como cuidar de um filho, respeitando o seu tempo, acompanhando o crescimento, sempre com muito carinho e dedicação. Se não tiver paciência, o galho quebra e a árvore morre”, ensina.

Por isso, o bonsai é uma ótima terapia para quem quer controlar a ansiedade, por exemplo. “Eu mesmo era muito ansioso, desde cedo e o bonsai me ajuda muito, até hoje, é uma filosofia de vida, que reflete no caráter da pessoa. Quem pratica o bonsai passa a ser uma pessoa mais calma, contemplativa, muda o comportamento e controla até os batimentos cardíacos.”

O formato da planta vai sendo “desenhado” com o passar do tempo. Cabe ao bolsaista dar a direção dos galhos, com todo cuidado e fazer a poda para que a planta não cresça além do desejado.

Além disso, exige toda atenção com adubação, água e o tempo de sol. “Temos um guia explicativo, com o passo a passo de todo processo, desde adubação, aramação e o transplante, pois a cada ano toda a terra precisa ser trocada do vaso. A planta deve ser replantada uma vez ao ano, no mesmo vaso ou em outro”, ensina.

Em tese, segundo ele, qualquer árvore lenhosa pode virar um bonsai. A preferência são espécies de folhas pequenas, já que a planta terá porte pequeno. Esse é o charme do bonsai. A novidade atrai muita gente. Os valores para venda variam de R$ 89,00 a R$ 6 mil, dependendo da espécie e idade.

“O valor é subjetivo, está avaliado no grau de dificuldade de construir essa planta. Algumas são raridades e não estão à venda. É o caso de uma Azaléia Japonesa, que produz uma flor repicada, uma planta de difícil cultivo. Essa eu mantenho há mais de 12 anos e não vendo”, diz ele.

CAMINHO DO BONSAI

A logomarca do viveiro Caminho do Bonsai não poderia ter outro formato que não fosse o desenho de uma árvore. Mandarino revela que a ideia surgiu de uma amiga, Jenifer, que possui uma empresa de publicidade.

“A logo mostra uma árvore com os galhos subindo e afunilando, rumo ao céu. Ou seja, por ser uma filosofia de vida, o bonsai nos ajuda a sermos pessoas melhores na busca na direção de Deus. Você vai melhorando a cada dia para se chegar ao paraíso. Por isso, o bonsai é muito procurado como forma de presente de pais para filhos, de esposo para esposa, e assim por diante.”