Empoderamento de meninas

Tem-se muito falado sobre o empoderamento feminino, assunto que virou discussão, inclusive no meio popular, mas será que realmente sabemos o que é isso, como funciona e o que significa? Partindo do direito aos estudos em 1827, passando pelo sufrágio feminino (com a Nova Zelândia em 1893 sendo o primeiro país a garantir o voto feminino); surgindo em 1887 a primeira médica brasileira, Rita Lobato Freitas; o primeiro jogo de futebol feminino em 1921; a primeira prefeita brasileira eleita, Alzira Soriano de Souza, em 1928 dentre muitas outras conquistas, o empoderamento feminino esteve sempre presente com as mulheres na história da humanidade, de um jeito ou de outro, em um grau ou outro.

A palavra “empoderamento” vem do inglês “empowerment”, tendo o conceito surgido nos Estados Unidos nos anos 70, com o objetivo de debater assuntos referentes a raça, não demorando muito para ser usado pelo público feminino, e só por volta dos anos 2000 que começou a ser agregado ao feminismo. Entretanto, é importante deixar claro que empoderamento feminino acaba sendo diferente de feminismo; este último é, resumidamente, um movimento de ideologia que prega e visa a equidade social, política e econômica entre os gêneros, enquanto o empoderamento feminino pode ser visto como uma consequência do feminismo, sendo a consciência coletiva expressada por ações para fortalecer as mulheres e desenvolver a qualidade a equidade de gênero.

Podemos, assim, definir empoderamento feminino como “o ato de conferir o poder de participação social às mulheres, garantindo que possam estar cientes sobre a luta de seus direitos, como a total igualdade de gênero, havendo posicionamento das mulheres em todos os campos sociais, políticos e econômicos”. Empoderar-se é o ato de tomar poder sobre si, é dar poder para outras mulheres e cada uma assumir seu poder individual, é autoconfiança e autovalorização. Mas e quanto ao ambiente profissional? Como o empoderamento feminino se aplica dentro das empresas?

Em 2010, a ONU Mulheres lançou os 7 princípios básicos do empoderamento feminino no âmbito social e profissional e, os preceitos do empoderamento feminino nas empresas, consistem na obtenção de igualdade e no acesso às mesmas oportunidades que os homens já possuem, tendo as mulheres mais representatividade e voz ativa dentro do ambiente de trabalho. Logo, é a mulher não ser questionada da sua capacidade pelo simples fato de ser mulher, é uma mulher ser ouvida durante uma reunião ou tomada de decisões, é a mulher confiante do seu potencial e espaço dentro da empresa.

Porém, mesmo com todo esse espaço e empoderamento que as mulheres vêm conquistando ao longo dos séculos, há muito o que ser feito ainda, e não só para com as mulheres suis generis, mas as mulheres transgênero também. Muitas mulheres ainda não se sentem confortáveis no ambiente de trabalho, sofrendo assédio tanto moral quanto sexual, não sendo valorizadas na empresa. O empoderamento feminino não é apenas uma mudança na política interna da empresa, mas também são ações e falas no cotidiano.

E este é o tema em debate na semana do “Rotary Day”, o “Empoderamento de Meninas”, que acontece inclusive no mês alusivo às comemorações de 117 anos do Rotary. E a Faculdade Unicampo por meio do Rotary Club Satélite Gralha Azul Unicampo, organizou uma semana cheia de ações com o tema, entre elas, palestras de conscientização para as crianças das escolas municipais de Campo Mourão, em parceria com a Secretaria de Educação.

