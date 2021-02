Egresso de Serviço Social, Sidnei Tomiatto, discute a Implantação do SUS nas APAES

O egresso do curso de Serviço Social da Faculdade Unicampo, Sidnei Tomiatto, publicou o texto “O SUS e as Organizações da Sociedade Civil: Uma Análise Acerca da Implantação dos Serviços Complementares em Saúde nas Apaes”, na revista “Mensagem”, da APAE. A publicação tem como finalidade salientar e analisar o processo histórico do credenciamento do Sistema Único de Saúde nas federações das APAES, no Estado do Paraná e quanto esse marco foi significativo no processo da garantia do direito à saúde de pessoas com deficiência intelectual e múltiplas.

Na oportunidade, Sidnei relata que, desde a época de graduação, quando realizava o estágio, entendia sobre a importância de publicações. “Essa publicação originou do meu primeiro contato com o campo de estágio, assim que notei a relevância do tema, surgiu em mim o interesse de descrevê-lo em meu trabalho de conclusão de curso, por isso busquei várias referências bibliográficas. Porém o assunto ainda era muito novo nas organizações da sociedade civil, em específico, as APAES. Foi significativo para mim, por motivos pessoais e profissionais, elaborei meu artigo e submeti à publicação. Não queria parar apenas na apresentação da banca, o tema tinha relevância para alcançar mais e partilhar do assunto era, e continua sendo, meu objetivo”.

Sidnei fala do objetivo do trabalho. “Meu objetivo sempre foi que por intermédio das informações apresentadas, se fortalecesse o movimento de luta pelos direitos das pessoas que utilizam o serviço do SUS dentro das APAES”.

O egresso ressalta o trabalho realizado como Assistente Social, principais desafios e o objetivo da profissão. “O trabalho como Assistente Social tem como principal objetivo responder às demandas dos usuários dos serviços prestados, garantindo o acesso aos direitos assegurados na Constituição e na legislação complementar. É algo muito desafiador que nos reinventa todos os dias, como exemplo atual, a pandemia que nos fez adaptar a uma nova realidade. Aprendi com a prática que é necessário sempre estar em uma continuada capacitação profissional que busque aprimorar os conhecimentos e habilidades nas mais diversas áreas de atuação. Enfim, o trabalho é um desafio”.

Profissão essa que se tornou realidade ao concluir o curso de Serviço Social na Faculdade Unicampo. “Quando entrei na Unicampo para cursar Serviço Social, certamente não tinha dimensão do que era o real papel do assistente social na sociedade. Fui me construindo em cada aula, em cada contato com professores e colegas, e, principalmente, nos estágios. Tive o privilégio de contar com um corpo docente excelente, com o qual mantenho contato até os dias atuais, que me socorreu muito no meu iniciar como Assistente Social, certamente foi o diferencial na minha vida ter escolhido a Faculdade Unicampo.