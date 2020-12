Egressa do curso de Serviço Social da Unicampo concluiu mestrado

A Egressa do curso de Serviço Social da Faculdade Unicampo, Ana Neri, concluiu mais uma etapa de estudos e tornou-se mestra em Serviço Social pela Universidade do Oeste do Paraná – Unioeste de Toledo. A egressa também iniciará nova etapa de desafio, pois assumirá a coordenação do curso de Serviço Social da Instituição em 2021.

A proposta da pesquisa apresentada por Neri foi Núcleo Ampliado de Saúde da Família e atenção “NÚCLEO AMPLIADO DE SAÚDE DA FAMÍLIA E ATENÇÃO BÁSICA (NASF-AB): CONDIÇÕES DO TRABALHO NA PERSPECTIVA DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS DA 11ª REGIONAL DE SAÚDE DO PARANÁ”, que tem a finalidade de contribuir para o fortalecimento desse serviço na saúde pública, essencial à promoção e prevenção em saúde na Atenção Primária no SUS.

Ana Neri fala da importância da conclusão de mais essa etapa. “Constitui-se como a realização de sonhos e objetivos, que se deu a partir de um processo árduo, mas compensador. Poder contribuir para a transformação social, por meio da pesquisa é algo revolucionário. Nós assistentes sociais assumimos o compromisso com a formação continuada, e para mim, o mestrado possibilitou afirmar o compromisso com o projeto ético-político do Serviço Social, como também traçar novos caminhos dentro da profissão”.

Ana Neri fala da volta à Instituição e importância de assumir a coordenação do curso. “Sou egressa da primeira turma de Serviço Social da Unicampo, e retornar a esta Instituição como coordenadora do curso de Serviço Social é a certeza do reconhecimento profissional que tenho construído desde a minha formação”.