Docentes da Faculdade Unicampo publicam capítulo de livro sobre empreendedorismo na educação

O ano letivo está chegando na reta final, mas antes do término, os docentes da Faculdade Unicampo entregam para comunidade acadêmica mais um resultado de pesquisa que foi publicado como capítulo de livro e estará disponível, em breve, para leitura.

A discussão envolvida pelos docentes trata sobre o empreendedorismo na educação, com ênfase em inovação e estratégias de marketing digital. O case foi sobre uma instituição de ensino que mostrou resultados significativos na utilização de elementos de marketing digital e, por fim, destacou-se, na rede que pertence, em segundo lugar em crescimento, em todo Paraná.

Para os autores, na “sociedade da informação”, também chamada “sociedade midiática” e “sociedade digital”, a tecnologia está em todo lugar. Nesse contexto, a utilização de estratégias empreendedoras associadas aos recursos digitais por meio da internet, pode se tornar uma ferramenta de suporte e competitividade ao empreendedor, proporcionando desempenho e rentabilidade. Ressaltando ainda que as estratégias podem ser aplicadas em qualquer segmento, ou seja, o resultado do estudo não se prende a educação, mas qualquer empresa pode alcançar resultados significativos se utilizar os elementos orientados ao seu público consumidor.

É importante considerar que o entendimento acerca do empreendedorismo se aplica em diferentes níveis, como no plano individual, de grupos e também da organização como um todo. Logo, o empreendedorismo se mostra atrelado ao domínio das empresas como responsável pelo desenvolvimento econômico e também social, dado à geração de empregos via a exploração de novos mercados. Nesse sentido, conforme a identificação de oportunidades de mercado, instaura-se diante a requisição de competências diversas, como as de marketing.

A Faculdade Unicampo proporciona estas discussões em todos os cursos de graduação e também no Colégio Vila Militar, que contempla em sua grade curricular, a disciplina de Empreendedorismo.