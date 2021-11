Procon de Campo Mourão dá dicas sobre a Black Friday

A Black Friday, dia em que algumas lojas oferecem promoções especiais, acontece nesta sexta-feira (26) e o Procon de Campo Mourão traz dicas para os consumidores. Uma delas é que o consumidor pesquise os produtos desejados com antecedência, observando suas características, funções e histórico de preços como nos sites zoom, buscapé e o aplicativo Menor Preço que é do Governo do Paraná.

O advogado e secretário Executivo do Procon, Sidiney Jardim alerta que é preciso verificar qual o preço está sendo praticado hoje no mercado e sempre que possível tirar prints para utilizar como comprovação de questionamentos futuros.

“Antes de qualquer compra calcule quanto do seu orçamento pode ser comprometido. Fique atento ao valor do frete, pois sendo muito alto, a promoção tende a não valer a pena”, adverte, lembrando ainda que o consumidor deve conferir se não há alteração no preço informado inicialmente até o pagamento.

Outra dica é verificar se o site disponibiliza em destaque as informações obrigatórias como razão social e CNPJ, endereço físico e eletrônico necessárias a sua localização. “Desconfie de fornecedores que só aceitam pagamento via depósito ou transferência bancária. As vitrines também devem mostrar o preço à vista e quando a prazo o valor total, a quantidade de parcelas e seus valores juntamente com juros.”

Jardim orienta ainda que o consumidor deve procurar lojas confiáveis pela internet que você ou amigo já tenha comprado. Essa conduta diminui o risco de golpes. Preços muito baixos também pode ser sinal de alerta e evite fazer compras clicando em banners nas redes sociais.

Ao receber o produto verifique imediatamente a qualidade, se realmente é o que comprou, se não há avarias e se não é o produto de mostruário, pois o consumidor tem sete dias de arrependimento caso tenha comprado online.

Outra orientação é verificar as condições a prazo, por exemplo, se o desconto da Black Friday vai continuar na compra parcelada. “Combine e registre o prazo da entrega e saiba sobre a política de troca da empresa. Esteja ciente de seus direitos: qualquer produto deve ter todas as informações claras e em língua portuguesa. Em compras fora do estabelecimento você tem sete dias para se arrepender e devolver o produto sem justificativas”, explica,

Em caso de defeito no produto, o fornecedor tem até 30 dias para solucionar o problema. “Procure valorizar o comércio local, pois temos poucas reclamações em relação a eles e caso haja problemas é mais fácil resolver”, afirma Jardim.