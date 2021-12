Motorista derruba muro da casa de idosa em Campo Mourão e foge

Após bater e derrubar o muro da casa de uma idosa de 84 anos no jardim Parigot de Souza, o motorista de um VW/Fox fugiu do local, deixando a moradora com os prejuízos. Era por volta das 06h20 desse domingo, quando a idosa acordou com o forte impacto no muro.

Ao olhar pela janela, viu apenas o veículo já saindo do local. A ocorrência foi registrada na rua Eucalipto. Imagens de câmeras de uma residência vizinha identificou o veículo, mas a placa não pode ser visualizada.

A Polícia Militar foi acionada, verificou as imagens e orientou familiares da moradora a registrarem queixa na Polícia Civil, que fará a investigação para tentar chegar até o responsável pelo fato.