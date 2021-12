CVM Unicampo realiza Feira de Empreendedorismo

O Colégio Vila Militar Unicampo realizou no último dia 4 de dezembro, a 1ª Feira de Empreendedorismo, evento realizado sob a coordenação do Professor Me. Bruno Rafael Marioti.

Na ocasião, os alunos apresentaram às famílias e comunidade externa, as empresas que criaram em equipe, com base em conhecimentos adquiridos na disciplina de Empreendedorismo, ofertada no Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

Toda a organização e preparação dos produtos vendidos, todos do gênero alimentício, ficaram sob a responsabilidade dos jovens empreendedores, que elaboraram meses antes um plano de ação, reunindo as estratégias e informações relacionadas às empresas e aos produtos que pretendiam comercializar.

Esse plano de ação, elaborado de forma individual em cada turma, concretizava a prática de importantes conceitos do Empreendedorismo, como, orçamento, custo e lucro, precificação, divisão de tarefas e trabalho em equipe, marketing, liderança entre outras competências empreendedoras.

A atividade contou ainda com a participação do professor Ney Soares, que leciona a disciplina de Língua Portuguesa, no desenvolvimento da comunicação promocional de cada empresa.

Durante a feira cada turma pode mostrar “suas empresas” e os produtos que prepararam, comercializando-os e compartilhando suas experiências e aprendizados com familiares e amigos. Além disso, todo o valor arrecadado foi destinado a uma causa social, totalizando R$ 1.651,00, doado à família do Vinícius de Brito, diagnosticado com AME (Atrofia Muscular Espinhal), em Engenheiro Beltrão.

Além de uma prática social, o desenvolvimento do projeto permitiu o amadurecimento de concepções acerca do Empreendedorismo, aproximando as famílias do ambiente escolar, visto que houve a participação de pais no preparo dos alimentos e também com a doação de outros produtos que agregaram valor à feira.

Com o objetivo proposto alcançado, avalia-se que o projeto tenha estimulado o Empreendedorismo entre os estudantes, transmitindo uma visão de mundo abrangente e que favorece a identificação de potencialidades e a descoberta de novas oportunidades.