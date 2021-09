Com o início das atividades do Núcleo de Prática Jurídica no Curso de Direito, a Faculdade Unicampo sediará o CEJUSC Pré Posto Avançado. Essa foi a notícia dada aos alunos, pelo Dr. Edson Jacobucci Rueda Júnior, Juiz de Direito e pelas servidoras Roberta Leonel e Keila Lenz, que foram recebidos na Faculdade pela Profª Me. Joze Palani Guarez, Coordenadora do Curso de Direito e do NPJ, pela Profª Me. Jaqueline Paulichi e alunos do 7.º período de Direito da Faculdade Unicampo.

O Núcleo de Prática Jurídica (NPJ) é um órgão direcionado aos estudantes de Direito, em fase de estágio, para terem a oportunidade de unir a teoria com a prática. Nesta perspectiva, os acadêmicos, além de terem contato com várias atividades simuladas, prestam atendimento gratuitamente à comunidade. Dentre as tarefas realizadas pelos acadêmicos, estão visitas em órgãos jurídicos, redação de peças processuais, participação em sessões de mediação e conciliação e audiências, sempre orientado pelaCoordenadora do NPJ e Professores supervisores,todos docentes de Direito da Unicampo.

Vale ressaltar que o Núcleo tem o comprometimento de atender a comunidade de baixa renda e que não possua recursos de contratar um Advogado e arcar com as custas processuais. Quem estiver interessado nos serviços, quando se dirigir ao NPJ, passará por uma triagem que confere as suas condições econômicas. Em relação aos serviços prestados, eles abarcam o atendimento extrajudicial e judicial nas áreas de direito de família, infância e juventude, cível, trabalhista, previdenciária e criminal.

Para a Coordenadora do Curso de Direito, a Advogada e Professora Me.JozePalaniGuarez, a notícia de que sediaremos um posto do CEJUSC Pré foi recebida por todos com muita expectativa, pois será o primeiro CEJUSC a funcionar dentro de uma Faculdade em nossa Cidade, ampliando a oferta de serviços jurídicos de forma gratuita à população, com a possibilidade de resolver as demandas de forma maissimplificada, pormeio da conciliação e da mediação, além de ser um espaçoinovador de aprendizagemparaosacadêmicos.

Quanto ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania (CEJUSC), ele é uma unidade do Poder Judiciário, responsável pela realização de sessões de conciliação e mediação de demandas que ainda não se tornaram judiciais, bem como, pelo atendimento e orientação dos cidadãos, tudo gratuitamente. O CEJUSC deve, necessariamente, abranger três setores: setor pré-processual, setor processual e setor de cidadania, e qualquer pessoa pode ser atendida. Vale ressaltar que, a implantação do CEJUSC Pré Posto Avançado Unicampo só foi possível em razão de Convênio firmado entre a Faculdade Unicampo e o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná.

A solicitação de agendamento no NPJ pode ser feito pelo telefone: 3016-7100.