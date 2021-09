Parque do Jardim Modelo é alvo de furtos de cabos elétricos; prejuízos passam de R$ 35 mil

Mais uma vez o Parque do Jardim Modelo, que ainda não foi inaugurado, foi alvo da ação de ladrões. Na madrugada desta terça-feira (21), uma grande quantidade de cabos da rede de energia elétrica que faz a ligação dos postes foi cortada e retirada. Segundo a empresa responsável pelas obras, os prejuízos passam de R$ 35 mil.

“Vizinhos viram o ladrão saindo, conseguiram pegar uma parte dos fios, mas por estar tudo picotado não tem como reaproveitar. Tinha até um frasco com álcool que eles usam para queimar os fios e retirar o cobre”, comentou o empresário Anderson Potrick, que acionou a Polícia Militar para registrar a ocorrência. Parte da fiação foi deixada em uma rua lateral no parque dentro de um saco.

Segundo o empresário, desde o início das obras vários furtos ou atos de vandalismo foram registrados no local. “Já levaram equipamentos pessoais, ferramentas, madeiras, derrubaram e desligaram um transformador elétrico e até o alambrado foi cortado”, disse o Potrick, ao acrescentar que como a obra é a céu aberto e ocupa uma grande área facilita a ação de marginais.

Destruir ou danificar o patrimônio público ou qualquer objeto que atenda a um coletivo é considerado crime, previsto no artigo 163 do Código Penal, com pena de multa e até detenção de seis meses a três anos. A primeira etapa do Parque, que está praticamente concluída, recebeu investimento de R$ 2,3 milhões do governo do Estado, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo.