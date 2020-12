Integrado realiza Vestibular de Medicina e Odontologia neste sábado (12)

O Centro Universitário Integrado realiza, neste sábado (12), o Vestibular 2021/1 para os cursos de Medicina e Odontologia. As provas serão aplicadas na Unidade Centro do Integrado, localizada na Avenida Irmãos Pereira, 670, em Campo Mourão. Os portões para acesso dos candidatos serão abertos às 11h e fecharão às 12h, não sendo permitida, em nenhuma hipótese, entrada após esse horário.

Para garantir a segurança dos candidatos, o Centro Universitário Integrado adotou diversas medidas de prevenção à Covid-19, como aferição de temperatura, distanciamento social e distribuição de álcool em gel 70º. Além disso, cada candidato receberá duas máscaras descartáveis e um kit esterilizado contendo os materiais necessários para resolução da prova (caneta, lápis, apontador e borracha).

O processo seletivo, que teve mais de 500 inscritos, visa preencher 78 vagas para o curso de Medicina e 60 vagas para o curso de Odontologia. Os candidatos terão 5 horas para resolver a prova composta por 60 questões de múltipla escolha e uma redação.

O Centro Universitário Integrado divulgará o resultado dos aprovados para o preenchimento das vagas em primeira chamada no dia 05 de janeiro de 2021, através do site: grupointegrado.br. As matrículas serão realizadas entre os dias 05 e 08 de janeiro também pelo site da instituição.

VESTIBULAR ON-LINE

Além de Medicina e Odontologia, o Centro Universitário Integrado oferece outros 24 cursos de Graduação presencial, além de 25 cursos na modalidade EAD. Para o ingresso nesses cursos, a instituição disponibiliza o vestibular on-line. Os interessados podem se inscrever pelo site vestibular.grupointegrado.br