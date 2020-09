Acadêmicos de Direito recebem kit de livros jurídicos na Unicampo

Um dos vários diferenciais do curso de Direito oferecido pela Faculdade Unicampo, de Campo Mourão, é que os acadêmicos recebem um livro da área jurídica por disciplina cursada a cada semestre. Ao final dos 10 períodos do curso (cinco anos), o egresso da instituição possui uma biblioteca com cerca de 60 obras, de autoria de renomados especialistas. Isso sem qualquer custo adicional.

O curso de Direito da Faculdade Unicampo foi implantado no segundo semestre de 2018 e a inovação do repasse semestral de livros jurídicos aos acadêmicos é resultado de parceria que a instituição firmou com a Editora Saraiva, uma das mais conceituadas do país. As obras que compõem os kits entregues no início de cada semestre são de autoria de grandes juristas brasileiros.

“Os livros constituem-se em importante material de apoio que os acadêmicos utilizam em sala de aula e nos estudos fora da faculdade. A eles, a instituição disponibiliza ainda acesso a biblioteca”, explica a coordenadora do curso, Joze Palani Guarez. O quadro docente do curso é constituído por mestres e especialistas.

O curso de Direito da Faculdade Unicampo é frequentado por acadêmicos oriundos de toda a região polarizada por Campo Mourão. Na avaliação do Ministério de Educação que autorizou o seu funcionamento, o curso recebeu nota quatro (em uma escala que vai de um a cinco).

Outro diferencial do curso de Direito da Faculdade Unicampo é que os acadêmicos participam de atividades práticas desde os primeiros períodos. “Eles participam de audiências simuladas, seminários de práticas jurídicas e de projetos de extensão desenvolvidos junto a entidades locais”, ressalta Joze Guarez.