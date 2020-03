Acadêmicos de Direito da Faculdade Unicampo são contemplados com livros

Os acadêmicos de Direito da Faculdade Unicampo foram contemplados nesta terça-feira (03) com Kits de livros jurídicos. Ao longo dos 5 anos do curso, o aluno recebe um livro por disciplina, e assim, ao final da graduação, terá formado sua própria biblioteca com cerca de 50 livros.

Além disso, é disponibilizado ao aluno a Biblioteca Digital com diversos livros e periódicos especializados, com acesso ilimitado. E em parceria com a Saraiva Solução de Aprendizagem – SSA, é ofertado aos alunos o Ambiente Virtual de Aprendizagem com atividades que exercitam o conteúdo chave de cada disciplina.

A entrega foi feita pelo Diretor Geral Renato Pacholek, pela coordenadora do curso de Direito Joze Palani Guarez e os professores Luciano Rosa e Eriton Arcain.

A coordenadora, Joze Palani Guarez, relatou que “São livros de excelente qualidade escritos por autores renomados e ofertados pela Editora Saraiva, que hoje no Brasil é uma das melhores. Tal procedimento diferencia a Instituição das demais no mercado, direciona e estimula o estudo do aluno”.