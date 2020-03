Integrado EAD inaugura Polo próprio em Goioerê

O Centro Universitário Integrado, de Campo Mourão, inaugurou, na manhã desta quarta-feira (4), um Polo do Integrado EAD na cidade de Goioerê (PR). A nova estrutura, que já está funcionando, está localizada na Av. Daniel Portela, 842 – Centro.

A cerimônia de inauguração contou com a participação de convidados, colaboradores e equipe do Núcleo de Educação a Distância (NEAD) do Integrado. De acordo com a supervisora do NEAD, Telma Cristian Amaral, a estrutura ficará à disposição da cidade. “O Polo do Integrado EAD em Goioerê é do município. Por isso, queremos nos colocar à disposição não só para receber os nossos acadêmicos, mas toda a comunidade. Queremos que todos tenham acesso a uma educação de qualidade”, garante Telma.

De acordo com o supervisor de Mercado e Negócios do Grupo Integrado, Harrisson Brait, a inauguração reflete o momento de expansão que o Integrado vive. “Goioerê é um município estratégico para nós, já que é a segunda cidade que mais leva alunos para estudar no Centro Universitário Integrado. Por isso, estamos muito felizes e orgulhosos com mais esse projeto”, afirma Brait.

A Educação a Distância do Centro Universitário Integrado possui, atualmente, 23 cursos de graduação e diversos cursos de Pós-Graduação. O Polo do Integrado EAD em Goioerê está localizado na Av. Daniel Portela, 842 – Centro. Para conhecer todos os cursos EAD e realizar a inscrição, acesse o site: grupointegrado.br.