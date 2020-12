Acadêmicos da Unicampo participam do I Hackathon Agrotech

Acadêmicos dos cursos de Gestão, da Faculdade Unicampo, participaram do I Hackathon AgroTech, evento que integra o II FATI, Fórum do Agronegócio, Tecnologia e Inovação, organizado pelo CODECAM, juntamente com a Câmara Temática do Agronegócio. O Hackathon Agro Tech é uma maratona intensiva de programação, que teve duração de três dias e finalizou nesta segunda-feira (30/11).

O Objetivo dessa edição foi apresentar soluções voltadas ao agronegócio. Logo, há um elo com a quádrupla hélice de inovação, quando há relações entre o setor produtivo, a academia, o governo e a sociedade civil organizada para a geração de negócios inovadores com impactos sociais.

A Faculdade Unicampo teve participação com a equipe GesTech, envolvendo acadêmicos dos cursos de Recursos Humanos, Gestão de Cooperativas e Processos Gerenciais, já a equipe Deceptcons, contou com a participação dos profissionais da T.I. da Unicampo, Josimar Loch e Ana Carolina Frozza, eles conquistaram o terceiro lugar na maratona e terão premiação em dinheiro, mas seis meses de incubação na incubadora Agro 9.

Os ganhadores auxiliaram no desenvolvimento do projeto que visa a fornecer um sistema modelo SaaS, que realizará o processamento de dados por correlação de informações públicas sobre variáveis impactantes nos resultados de cultivares de soja, milho e trigo, envolvendo, portanto, dados climáticos de produção, possivelmente irradiação e localização geográfica.

A partir das correlações, o sistema irá possibilitar a inserção de um calendário agronômico, em que o produtor irá determinar qual cultivar e também a variedade, informando o ciclo médio (dias) e intervalo de plantio indicado, para medir a possibilidade de trabalho das safras notadas no calendário dado o tempo de maturação de cada variedade. Além disso, possibilitará ao produtor aplicar uma logística de gerenciamento de imóveis para, em um único ambiente, monitorar a situação climática, previsão, e outros benefícios para aquele imóvel.

Para o Coordenador dos Cursos de Gestão, Professor Rosinaldo Cardoso, “além da premiação e da solução proposta, que vai beneficiar muitos produtores, vale considerar a grande experiência adquirida pelos acadêmicos, visto que a participação em hackathons, é altamente considerada em processos de seleção de empregos, por exemplo”. Ainda de acordo com Rosinaldo, “os recrutadores buscam perfis que consigam apresentar soluções de alto impactos, com trabalho em times, em curto espaço de tempo, mesmo sobre pressão”.

O evento, ao todo, contou com participação de mais de oitenta pessoas, que geraram uma conexão humana, proporcionando network aos acadêmicos, o que gera uma expectativa de que, nas próximas edições, desperte o interesse de novos acadêmicos para a Faculdade Unicampo para vivenciar novas experiências e unir pessoas, o que vai ao encontro do lema da Instituição,