Cortejo natalino sobre rodas neste domingo

Será realizado neste domingo (20/12), a partir das 19 horas, o segundo cortejo natalino sobre rodas do projeto “Campo Mourão Cidade Natal”. O evento estava marcado para acontecer na última quarta-feira (dia 16), mas precisou ser transferido em razão da forte chuva que atingiu a cidade.

Quinze bairros e uma parte da área central da cidade serão percorridos no início da noite deste domingo pelo cortejo preparado pela Associação Sou Arte (ASA): Araucária, Flora 1, 2 e 3, Parigot de Souza, Paulista, Aeroporto, Montes Claros, Tropical I, Corinthians, Ilha Bela, Santa Nilce 1 e 2, Cidade Nova e Fortunato Perdoncini.

O cortejo terá início na avenida Luciano Marmontel, (jardim Araucária), seguindo pela rua Roberto Brzezinski até a avenida Irmãos Pereira. Depois passará pela rua Santos Dumond, vira na avenida Armelindo Trombini (jardins Flora I e II, Paulista e conjunto Parigot de Souza). Em seguida contorna a avenida Prefeito Pedro Viriato, desce a rua Vassílio Boiko (jardim Aeroporto), subindo na avenida Belin Carolo, rua Sanhaço (conjunto Montes Claros), avenidas da Natureza e Prefeito Pedro Viriato (jardim Tropical), rua Ney Braga (conjunto Ilha Bela e jardim Corinthians), rua Engenheiro Mercer (jardim Santa Nilce), segue para o jardim Cidade Nova, virando na rua Prefeito José Antônio dos Santos, segue para o conjunto habitacional Fortunato Perdoncini, passando pela ruas Olívio Salvadori e Hideji Kobayashi. Desce a avenida das Torres até a Perimetral Tancredo de Almeida Neves, sobe a rua Panambi, avenida Capitão Índio Bandeira até a rua São Josafat.

O primeiro cortejo da programação do projeto Campo Mourão Cidade Natal/2020 foi realizado na sede do distrito de Piquirivaí e na Vila Guarujá, na noite do último dia 11. A programação inclui ainda a realização de cortejo na noite do dia 23 na região do Lar Paraná e na área central da cidade.

Em razão da pandemia de Covid-19, os cortejos sobre rodas substituem, neste ano, o tradicional cortejo pela avenida Irmãos Pereira, que em anos anteriores tiveram a participação de aproximadamente 600 figurantes e mais de uma dezena de carros alegóricos.

CORTEJO

O cortejo é aberto por um veículo com o Presépio Vivo, estrela guia e um anjo. Um trio elétrico com DJ, duendes, boneco de neves, vem em seguida. A carreata terá ainda o trenzinho com personagens infantis, uma carreta com vários cenários e personagens natalinos (quebra nozes, bonecos de neve, árvore de natal, ursos de pelúcia, Mamãe Noela etc.), caminhão da natureza com um planeta Terra e vários personagens representando a época de pandemia.

O sexto e último veículo da carreata – um ônibus aberto – leva o Papai Noel e artistas que vão interagir com a população.

O PROJETO

Os cortejos sobre quatro rodas são uma das atrações do projeto Campo Mourão Cidade Natal 2020, executado pela Associação Sou Arte. Estas são as empresas que apoiam o projeto através da Lei Federal de Incentivo a Cultura (Ministério do Turismo/Secretaria Especial da Cultura): Coamo Agroindustrial Cooperativa, Fertipar Fertilizantes, Copel, Paraná Supermercados, Unimed Campo Mourão, A.J. Rorato, Colacril e Grupo Integrado. Tem ainda o apoio da prefeitura de Campo Mourão, da Associação Comercial e Industrial (Acicam) e do Sindicato Empresarial do Comércio (Sindicam).