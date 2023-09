Lotofácil da Independência tem bolão premiado com valor de R$ 2,9 mi em CM

Uma aposta realizada na lotérica Garcia, localizada no Paraná Família, em Campo Mourão, cravou as 15 dezenas da Lotofácil da Independência, sorteada no sábado, 9. O prêmio total foi de quase R$ 200 milhões, valor que foi dividido entre 65 apostas pelo País.

Cada aposta levou R$ 2,9 milhões. Em Campo Mourão, o jogo corresponde a um bolão que inclui 25 cotas com 17 dezenas. Os números sorteados foram: 01, 03, 04, 05, 06, 07, 10,11, 14, 18, 19, 20, 23, 24, 25.