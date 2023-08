Unespar promove mostra de profissões para estudantes do ensino médio em sete cidades

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) promove a partir desta quinta-feira (24) uma mostra de profissões com o objetivo de apresentar os cursos de graduação e a infraestrutura acadêmica para estudantes do ensino médio. Com 2.300 vagas distribuídas em mais de 70 cursos, a instituição de ensino superior está com inscrições abertas até 30 de agosto para o Vestibular 2024. As oportunidades estão disponíveis para diferentes regiões do Estado.

A mostra de profissões ocorre simultaneamente nos dois câmpus de Curitiba e nas cidades de Apucarana, no Vale do Ivaí; Campo Mourão, no Centro-Oeste; Loanda e Paranavaí, no Noroeste; Paranaguá, no Litoral; e União da Vitória, no Sul do Estado.

A programação será composta pela divulgação de ações e projetos de ensino, pesquisa e extensão para os futuros universitários, além de visitas aos laboratórios de diversas áreas do conhecimento, oficinas e atividades culturais. O intuito é apresentar aos jovens as possibilidades de carreira e de formação profissional ofertadas pela Unespar.

VESTIBULAR

O valor da taxa de inscrição para o vestibular é R$ 50 e a realização é totalmente online. Conforme o edital, os estudantes podem solicitar isenção até quinta-feira (24). Esse benefício é destinado a pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais do governo federal (CadÚnico) e doadores de sangue ou medula óssea. Também se estende a servidores da Unespar que recebem até três salários mínimos e que não concluíram cursos de nível superior.

São reservadas 50% das vagas para políticas de ações afirmativas. Os candidatos devem optar pelo sistema de ampla concorrência ou cotas. No dia 8 de outubro serão aplicadas as provas de redação e objetivas de múltipla escolha, nas cidades onde estão localizados os câmpus acadêmicos. A Unespar também disponibiliza atendimento especial durante as provas, conforme especificado no edital.

Os concorrentes dos cursos de Artes Cênicas, Canto, Composição e Regência, Instrumento, Música e Música Popular dos câmpus de Curitiba passarão, ainda, pela segunda fase do processo seletivo, de caráter classificatório. Denominado Teste de Habilidades Específicas (THE), essa etapa será entre 9 e 11 de novembro, mediante convocação enviada pela universidade.

Agência Estadual de Notícias