Unespar mantém 15 profissionais em apoio ao combate ao novo coronavírus

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) – campus de Campo Mourão – por meio do Programa de Apoio Institucional para Ações Extensionistas de Prevenção, Cuidados e Combate à Pandemia do Coronavírus, está mantendo uma equipe de 15 profissionais nas unidades básicas de saúde de Campo Mourão e Peabiru.

Apenas em Campo Mourão, são 13 enfermeiros atuando em todas as unidades de saúde. Outros dois atendem em Peabiru, com salários de R$ 1.500,00 para técnicos de enfermagem e R$ 2.000,00 para enfermeiros.

O coordenador do Programa na Unespar, em Campo Mourão, professor Adalberto Dias de Souza disse que o recurso foi viabilizado pela Fundação Araucária. “A Unespar, por meio de projetos de extensão captou esse recurso para contratação de médicos, enfermeiros e técnicos de enfermagem, visando auxiliar Campo Mourão e região neste momento de pandemia”, disse ele.

De forma geral, o programa foi desenvolvido pela Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Secretaria de Estado da Saúde, Fundação Araucária, as sete universidades estaduais do Paraná e a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

A iniciativa possui uma grande abrangência em todo o Estado, permitindo o atendimento às 22 regionais de saúde do Paraná, possibilitando com isso o enfrentamento da pandemia de maneira ampla e imediata.

“É um programa de apoio muito importante, pois vem atendendo com médicos e enfermeiros em todas as unidades de saúde de Campo Mourão e Peabiru. O objetivo é auxiliar no enfrentamento dessa doença, buscando melhor atendimento à população”, completa.