Acidente faz veículo tombar no jardim Albuquerque

Uma colisão entre um veículo Kia Soul e um VW/Gol, causou o tombamento de um dos automóveis, por volta das 14h45 desta segunda-feira. O acidente ocorreu no cruzamento da rua João Batista Perdoncini com a avenida José Wierzchon, no jardim Albuquerque, em Campo Mourão.

O motorista do Kia Soul, de 32 anos, seguia pela rua João Batista Perdoncini e disse que chegou a parar no cruzamento com a José Wierzchon, mas acabou atravessando porque o Gol teria sido ocultado no “ponto cego” de seu automóvel.

O impacto foi inevitável e acabou causando o tombamento do Kia Soul. Apesar da gravidade do acidente, nenhum dos condutores se feriu. O Gol era dirigido por um rapaz de 25 anos. O condutor do Kia Soul, placas Mercosul (Curitiba), reclamou da falta de placa de sinalização no cruzamento.