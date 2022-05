Unespar de CM lança Curso de Matemática Básica 2022

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar), campus de Campo Mourão, por meio do Colegiado de Matemática, lança a 7ª edição do Curso de Matemática Básica, de forma gratuita e presencial. O curso é voltado a alunos/as que estão cursando ou que já concluíram o Ensino Médio, e pretendem realizar o ENEM, prestar vestibular, concursos públicos ou querem apenas ampliar seus conhecimentos. Tem duração de 36 horas e certificação aos concluintes.

É importante destacar que o curso dispõe de um linguajar simples, podendo contribuir para o aprimoramento do conhecimento matemático. Dessa maneira, o curso também contribui para o aprendizado de alunos/as do ensino superior que, em seus cursos, tenham disciplinas que envolvam a matemática. Serão abordados conteúdos relacionados a frações, percentuais, potenciação, radiciação, polinômios, equações lineares e quadráticas, números reais, desigualdades e noções básicas de funções, dentre outros.

O período para inscrições vai até o dia 13 de maio de 2022. As vagas são limitadas. O início acontecerá na semana do dia 16 de maio, e o término acontecerá até, no máximo, 17 de setembro de 2022.

As aulas serão ministradas na Unespar, campus de Campo Mourão, localizada na Av. Comendador Norberto Marcondes, nº 733.

Neste ano, três opções de horários estão sendo disponibilizadas (todos presencialmente):

1) Segundas-feiras e quartas-feiras, das 18h00 às 19h30;

2) Terças-feiras e quintas-feiras, das 18h00 às 19h30;

3) Sábados, das 9h00 às 12h00.

Inscrições devem ser realizadas exclusivamente pelo formulário, que pode ser acessado por meio do link abaixo.

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO (CLIQUE AQUI)