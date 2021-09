Reitoria e SETI discutem a implantação do curso de agronomia no campus da Unespar em CM

Nesta quarta-feira (29), a Reitora da Universidade Estadual do Paraná (Unespar), Salete Machado Sirino, esteve reunida com o Superintendente da Superintendência de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior do Paraná (SETI), Aldo Nelson Bona; com o representante do Núcleo de Integridade da SETI, Jonathan Dieter e com o Diretor Geral do campus de Campo Mourão da Unespar, João Marcos Avelar para tratar sobre a implantação do curso de agronomia no campus de Campo Mourão da Unespar.

O encontro tratou de discussões iniciais sobre impactos financeiros relativos à proposta de implantação do curso de agronomia.

A implantação do curso de agronomia seria a concretização de um dos grandes projetos do campus, tendo em vista a relevante contribuição ao desenvolvimento da região central do Estado do Paraná, que apresenta grande demanda de profissionais na área, decorrente da forte vocação agrícola da região.

Também participaram do encontro, o diretor do Centro de Áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Adalberto Dias de Souza; coordenador do curso de geografia, Fábio Rodrigues da Costa; coordenador do curso de Engenharia de Produção Agroindustrial, Rony Peterson; a chefe de gabinete da Reitoria, Ivone Ceccato, e a professora do curso de Engenharia de Produção Agroindustrial, Andrea Grof.