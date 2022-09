Pacientes da UTI da Santa Casa recebem tratamento odontológico gratuito para ajudar na recuperação

Os pacientes internados nas Unidades de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Santa Casa de Campo Mourão estão recebendo tratamento odontológico gratuito. A ação é feita pelos estudantes do quarto período do curso de Odontologia do Centro Universitário Integrado, com supervisão dos professores.

“Esse atendimento é inédito na região, começou a ser feito em agosto e mais de 20 pessoas já foram beneficiadas. Sempre às quartas-feiras, os acadêmicos vão ao local e realizam procedimentos para cuidar da saúde bucal dos enfermos. Além de ajudar na higienização da cavidade bucal e no controle de bactérias, esse trabalho contribui para a recuperação dos acamados”, explica a professora responsável pelo projeto, Thamara Costa dos Santos Maluf.

Quem está em tratamento na UTI e permanece acordado recebe informações para fazer a correta higienização dos dentes, gengiva, bochecha, língua e próteses. Nos doentes entubados e com ventilação mecânica, os cuidados também envolvem a limpeza dos tubos que ajudam na respiração.

Somente os enfermos que estão em isolamento – em virtude de alguma patologia respiratória ou por impedimento médico – não recebem o atendimento odontológico.

PROTEÇÃO

A odontologia hospitalar é uma prática que tem o objetivo de oferecer cuidados ligados às alterações bucais em atendimentos considerados de alta complexidade. Nestas situações, os estudantes – sob monitoração dos professores – fazem o controle de doenças periodontais, cáries e infecções hospitalares que acontecem por via oral.

“O cirurgião dentista integrou-se à equipe multiprofissional do hospital, que tem por objetivo a integralidade da atenção à saúde. Esse atendimento universal, resolutivo, humanizado e de qualidade é muito eficaz e traz redução de custos ao sistema de saúde público e privado”, diz Eloisa Andrade de Paula, professora e coordenadora do curso de Odontologia do Integrado.

Em condições normais, a cavidade oral apresenta ampla diversidade de microrganismos. “Porém, a quebra dessa harmonia – por alguma alteração no ambiente bucal – favorece a proliferação de espécies patogênicas e o desenvolvimento de doenças”, enfatiza Thamara.

Em caso de necessidade de cirurgias e extrações à beira do leito, os serviços são realizados somente por dentistas que têm habilitação em odontologia hospitalar.

SAÚDE QUE COMEÇA PELA BOCA

Uma das principais causas de óbito ou de maior permanência na UTI é a pneumonia associada à ventilação mecânica. Por meio de procedimentos como a higienização bucal e do tubo respiratório, é possível reduzir o risco do desenvolvimento da infecção que se instala nos pulmões.

“O tratamento é associado a várias ações da equipe multidisciplinar. Por isso, a função do cirurgião dentista dentro da UTI é muito importante. Além disso, ele pode identificar focos infecciosos como dentes cariados, fraturados, problemas gengivais como a periodontite, entre outros”, conta Thamara Costa dos Santos Maluf.

CUIDADOS

Para realizar os atendimentos dentro da UTI, os estudantes cumprem uma série de protocolos de segurança como a lavagem correta das mãos, a utilização de gorros, luvas e máscaras. Além disso, utilizam pijamas cirúrgicos que são retirados ao saírem do local. Nos casos onde há risco de contágios, eles também colocam aventais descartáveis.

“Além de formar bons profissionais, ampliamos as áreas de trabalho dos acadêmicos de odontologia que nem sempre conhecem essa demanda dos hospitais e dos planos de saúde. Quando eles aprendem e compartilham procedimentos com médicos, enfermeiros e toda equipe de assistentes, adquirem novas habilidades que vão aumentar e muito sua empregabilidade no mercado”, enfatiza Thamara.