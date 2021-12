Com 574 vagas, Unespar abre inscrições para Vestibular Especial 2022

Estão abertas as inscrições para o Vestibular Especial 2022 da Universidade Estadual do Paraná (Unespar). O prazo vai até 17 de janeiro.

Esta edição especial oferta vagas remanescentes do processo seletivo de ingresso anterior que, em razão da pandemia de Covid-19, aconteceu por meio da nota do Enem e de vestibulares anteriores da Unespar, sem a realização de provas presenciais.

Portanto, nesta edição, são ofertadas vagas somente para os cursos que não foram preenchidos pelo processo seletivo de ingresso anterior. No total, são 574 vagas ofertadas em 51 cursos nos campi de Apucarana, Campo Mourão, Curitiba I (Embap), Curitiba II (FAP), Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. O quadro de vagas e cursos pode ser acessado no site http://vestibular.unespar.edu.br.

O Vestibular Especial 2022 acontecerá por meio de uma prova de redação, a ser realizada presencialmente no dia 06 de fevereiro de 2022, e pelos Testes de Habilidades Específicas (THE) exigidos para alguns cursos de artes dos campi de Curitiba I e II, a serem realizados entre 22 e 24 de fevereiro de 2022.

INSCRIÇÕES

As inscrições custam R$ 50,00, devendo ser realizadas exclusivamente pela Internet, por meio do endereço eletrônico da Unespar.

Podem ser isentos(as) do valor taxa de inscrição:

a) Inscritos(as) no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico de que trata o Decreto Federal n. 6135/2007 e no Sistema de Isenção de Taxas de Concurso – SISTC do Ministério do Desenvolvimento e Combate à Fome – MDS;

b) Doador(a) de sangue ou de medula óssea, em conformidade a Lei 20310/2020;

c) Servidor(a) da Universidade Estadual do Paraná que ganhe até 3 (três) salários-mínimos e que não concluiu curso superior.

O edital completo está disponibilizado AQUI.

Para efetuar a inscrição, o(a) candidato(a) deverá realizar os seguintes procedimentos:

Ler o Edital do Processo Seletivo de Ingresso (vestibular especial), para conhecimento e ciência de todos os termos e normas do processo; ler, na íntegra, o Manual do(a) Candidato(a), para conhecer e/ou sanar eventuais dúvidas quanto ao processo seletivo; optar por concorrer em Vagas de Ampla Concorrência (concorrência universal) ou em vagas do Sistema de Cotas; optar por um curso, pelo turno e pelo campus de seu interesse; preencher todas as informações solicitadas na ficha de inscrição; preencher o questionário sócio educacional; baixar o boleto da taxa de inscrição; e efetivar o pagamento da taxa de inscrição.

COTAS

Para o Vestibular Especial 2022 da Unespar, o(a) candidato(a) pode optar por concorrer em Vagas de Ampla Concorrência (Concorrência Universal), ou em vagas do Sistema de Cotas:

– Candidatos(as) que tenham cursado integramente o Ensino Médio em escolas públicas;

– Candidatos(as) pretos(as) e pardos(as) que tenham cursado integralmente o Ensino Médio em escolas públicas;

– Candidatos(as) com deficiência.

O(A) candidato(a) que optar por concorrer às vagas destinadas ao sistema de Cotas deverá manifestar o interesse no ato da inscrição e apresentar a documentação necessária e passará por uma Banca de Heteroidentificação.

TESTES DE HABILIDADES ESPECÍFICAS (THE)

Os Testes de Habilidades Específicas (THE) dos cursos que contam com esta fase serão realizados no formato on-line, entre os dias 22 e 24 de fevereiro de 2022.

– campus de Curitiba I/Embap: Cursos de Canto, Composição e Regência, Instrumento e Música, a serem realizados nos dias 22 e 23 de fevereiro.

– campus de Curitiba II/FAP: Cursos de Bacharelado em Artes Cênicas, Licenciatura em Dança, Bacharelado em Dança e Bacharelado em Música Popular, a serem realizados nos dias 22, 23 e 24 de fevereiro.

CALENDÁRIO

Inscrições até o dia 17 de janeiro de 2022.

Pagamento da taxa de inscrição até o dia 18 de janeiro de 2022.

Pedido de isenção da taxa inscrição de 05 a 15 de dezembro de 2021.

Homologação das inscrições no dia 24 de janeiro de 2022.

Prova de redação no dia 06 de fevereiro de 2022.

Realização dos Testes de Habilidades Específicas (THE) dos campi de Curitiba I (EMBAP) e Curitiba II (FAP) entre os dias 22 e 24 de fevereiro de 2022.

Divulgação do resultado do THE no dia 28 de fevereiro de 2022.

Banca verificadora dos aprovados pelo Sistema de Cotas de Pretos(as) e Pardos(as) de 01 a 03 de março de 2022.

O resultado final está previsto para ser divulgado no dia 07 de março de 2022.

As matrículas em primeira chamada estão previstas para realização nos dias 10 e 11 de março de 2022.

Acesse todas as informações no endereço eletrônico http://vestibular.unespar.edu.br.