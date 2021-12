Corrida por ingressos anuncia grande público na decisão contra o Cascavel

Com previsão de casa cheia, o Campo Mourão Futsal recebe neste domingo, às 11h00 da manhã, na Arena UTFPR (Belin Carolo), em Campo Mourão, o Cascavel para a primeira de duas partidas da final da Série Ouro 2021.

Finalista pela primeira vez na história de 50 anos do clube, e mais tradicional do Paraná fundado em 1971 pela tradicional família Tagliari, Campo Mourão e toda região da Comcam (Comunidade dos Municípios da Região de Campo Mourão), vivem uma grande expectativa para a decisão.

Por isso é grande a corrida por ingressos na cidade e em vários outros municípios do Estado, o que anuncia a presença de milhares de torcedores na Arena. Os convites estão sendo vendidos na rede de Supermercados Bom Dia em Campo Mourão, Peabiru e Engenheiro Beltrão e pelo telefone 44 998301930 (Renan).

O carneiro tricolor vem se preparando para os confrontos decisivos há cerca de três semanas, desde a épica classificação frente ao Umuarama na semifinal, com vitória por 6 a 5 no tempo normal e 1 a 0 na prorrogação. Esta última semana de treinamento foi de ajustes, em busca da melhor condição física e técnica, antes do apito inicial.

Neste sábado pela manhã, o time faz o último treino antes do confronto, e logo depois ficará concentrado em um hotel da cidade, de onde sairá apenas no domingo, com destino para a Arena UTFPR, sendo recepcionado pela empolgante torcida organizada Jovem, que promete fazer mais uma bonita festa de apoio ao carneirão.