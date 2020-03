Unespar realiza Consulta Pública para ampliar cursos de graduação em Campo Mourão

A Reitoria e a Direção do campus de Campo Mourão da Unespar, com o objetivo de ampliar os cursos de graduação no campus, estão realizando uma Consulta Pública para identificar quais cursos representam os anseios da sociedade. A demanda da comunidade é de grande importância para que a Universidade possa ofertar cursos que venham ao encontro das necessidades da população e que possam contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional. “Queremos ouvir a comunidade para entender o que Campo Mourão e região mais precisam”, salienta o diretor do campus Campo Mourão, João Marcos Avelar.

Para participar da Consulta Pública é simples: acesse o endereço (disponível na notícia, no site da Unespar) e opte por um dos cursos sugeridos ou escreva a sua sugestão. A consulta segue até 16 de abril de 2020. O campus Campo Mourão oferta gratuitamente dez cursos de graduação, quatro cursos de pós-graduação Stricto Sensu (Mestrados) e três cursos de pós-graduação Lato Sensu (Especializações). São cursos consolidados e que já atingiram alto nível de qualidade, contribuindo para a formação profissional e humana de milhares de pessoas.

Acesse o endereço da consulta em: https://tinyurl.com/yx3uqmnl