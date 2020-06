Unespar integra grupo de pesquisadores em estudo pioneiro sobre a Covid-19

Em iniciativa pioneira no Brasil e na América Latina, pesquisadores da Universidade Estadual do Paraná (Unespar) integram grupo, composto por 16 instituições do Paraná e de São Paulo, que estudará possíveis interferências de fatores genéticos para o desenvolvimento do quadro grave da Covid-19. O estudo inicia no mês de julho e será coordenado pelo Instituto de Pesquisa para o Câncer (IPEC/Guarapuava), por meio da Rede Genômica.

Conforme destaca a pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação da Unespar, Maria Antonia Ramos Costa, que participa da pesquisa junto com o professor Helito Volpato, ambos do campus de Paranavaí, o projeto integra um esforço global, a fim de compreender os mecanismos envolvidos no processo de infecção e predisposição no quadro da síndrome respiratória aguda grave (Sars) com evolução clínica atípica.

“Nossos pesquisadores, professores e estudantes vão atuar na coleta de dados e elaboração de artigos e resumos, disponibilizando também os laboratórios das áreas de Ciências Biológicas da instituição para a pesquisa”, conclui a professora.

“O ineditismo do projeto de pesquisa genômica e populacional a respeito da Covid-19 demonstra o elevado nível técnico e científico dos pesquisadores das universidades e institutos de pesquisa do Paraná”, afirma o superintendente de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona. “Será um grande legado. A iniciativa reforça o papel fundamental das nossas intuições de ensino superior no desenvolvimento do Paraná”, destacou o superintendente estadual de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, Aldo Bona.

O valor inicial do investimento na pesquisa é de R$ 800 mil, sendo R$ 400 mil da Superintendência Geral de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, por meio da Unidade Gestora do Fundo Paraná (UGF), e R$ 400 mil repassados pela prefeitura de Guarapuava.

A PESQUISA

Ao todo, são 95 pesquisadores que estudarão o comportamento da Covid-19 a partir de amostras de sangue, coletadas ao longo de quatro meses em instituições de saúde do Paraná e de São Paulo, de cerca de 200 pacientes com quadro clínico grave e mantidos na UTI com ventilação pulmonar; pacientes com quadro clínico moderado, internados na enfermaria; em pacientes que foram curados sem a necessidade de transferência para a Unidade de Tratamento Intensivo (UTI), além de pacientes com quadro clínico leve ou assintomáticos.

Pesquisas já realizadas demonstram que metade dos indivíduos com Coronavírus apresenta sintomas moderados e é curada sem a necessidade de hospitalização, 30% são assintomáticos. Cerca de 20% dos indivíduos infectados evoluem para a forma mais grave da doença e necessitam de cuidados hospitalares. Desses pacientes, 5% necessitam de atenção intensiva com ventilação pulmonar.

Segundo o coordenador do curso de Medicina da Universidade Estadual do Centro-Oeste (Unicentro) e um dos coordenadores da pesquisa, David Livingstone, o estudo busca compreender de que maneira a genética influencia na evolução da doença. “Já se sabe que alguns fatores de risco da doença são idade avançada, obesidade e existência de comorbidades. Todos estes fatores, no entanto, não explicam porque certos pacientes jovens ou sem doenças pré-existentes desenvolvem quadros graves de Covid-19. Existem fatores genéticos inerentes a determinados indivíduos que os tornam mais propensos a desenvolver formas graves da doença? Quais seriam esses fatores? Entre as centenas de variedades de Sars-CoV-2 em circulação no Brasil e no mundo, quais são as mais graves e por que? Essas são algumas questões que buscamos responder com a pesquisa”, destacou Livingstone.

PARTICIPANTES

O projeto será desenvolvido no IEPC pela Rede Genômica com pesquisadores de doze instituições de pesquisa paranaenses. São elas as universidades estaduais de Londrina (UEL), Ponta Grossa (UEPG), do Centro-Oeste (Unicentro), de Maringá (UEM), do Norte do Paraná (UENP), do Oeste do Paraná (Unioeste), Estadual do Paraná (Unespar), e a Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Também participam o Instituto Carlos Chagas (Fiocruz/PR), Laboratório Central do Estado do Paraná (Lacen), Pontifícia Universidade Católica do Paraná (PUCPR), e quatro instituições paulistas: Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto (FMRP/USP), Faculdade de Ciências Farmacêuticas (Unesp – Araraquara), Universidade de Araraquara (Uniara) e a Faculdade de Medicina de Marília (Famema).