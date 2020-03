Unespar e UTFPR suspendem aulas

A preocupação com a propagação do coronavírus já começa a afetar a educação em Campo Mourão. A primeira instituição de ensino a suspender as aulas, por duas semanas, foi o câmpus da Universidade Tecnológica Federal do Paraná (UTFPR). Nesta segunda-feira, foi a vez da Unespar anunciar que a partir desta terça-feira as aulas também serão interrompidas, por tempo indeterminado.

O período de interrupção das aulas da UTFPR pode ser prorrogado, caso o vírus continue representando ameaça. Alguns estudantes da UTFPR que moram em outras cidades ou estados já retornaram para casa. Quem havia viajado no fim de semana, foi comunicado e nem retornou nesta segunda-feira.

Na rede estadual, as aulas continuam normalmente. A chefe do Núcleo Regional de Educação, Ivete Sakuno disse que até o momento a Secretaria de Estado da Educação não comunicou nenhuma mudança no calendário.

Em algumas escolas particulares, medidas de segurança estão sendo tomadas, com os alunos sendo orientados a levar garrafas com água de casa e álcool em gel à disposição de todos.