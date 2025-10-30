Unespar abre concurso para professor de ensino superior

A Universidade Estadual do Paraná (Unespar) vai abrir, de 3 a 17 de novembro, as inscrições para concurso público de ingresso na carreira de professor do ensino superior.

Ao todo, são 40 vagas (sendo 4 para reserva afrodescendente e 4 para reserva de pessoas com deficiência) distribuídas entre os campi de Apucarana, Curitiba I, Curitiba II, Paranaguá, Paranavaí e União da Vitória. Os salários vão de R$ 9.084,12 a R$ 16.565,27.

EDITAL clique aqui

A inscrição pode ser feita exclusivamente pela página da Unespar no endereço www.unespar.edu.br/concursos, com preenchimento da Ficha de Inscrição no referido link, onde também será gerado boleto bancário referente à taxa de inscrição para impressão e pagamento, no valor de R$ 250,00. É possível solicitar a isenção de pagamento no momento da inscrição, nos dias 3 e 4 de novembro.

O processo será composto por três fases:

Prova Escrita: com caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada no dia 8/02/2026.

Prova Didática: com caráter eliminatório e classificatório, a ser aplicada a partir do dia 06/04/2026.

Prova de Títulos: com caráter classificatório.

O Edital de resultado final será publicado a partir do dia 28/04/2026, no www.unespar.edu.br/concursos.

As informações referentes ao Concurso Público serão atendidas exclusivamente pelo e-mail: [email protected], com prazo mínimo para resposta de 3 (três) dias úteis após recebimento.