UEM orienta fiscais sobre protocolos de segurança para o vestibular do dia 20

A Comissão do Vestibular Unificado (CVU) da Universidade Estadual de Maringá (UEM) realiza a partir desta quinta-feira (10) reuniões com os fiscais inscritos no Vestibular 2021, para orientá-los acerca dos protocolos de biossegurança que serão necessários para a realização da prova e, também, sobre o uso do aplicativo Fiscais UEM, desenvolvido pela CVU.

Para atuar no campus sede de Maringá, estão cadastrados 680 fiscais, incluindo fiscais de sala, corredor, sanitário, bloco e coordenadores de sede. O primeiro encontro foi realizado no Restaurante Universitário (RU). Cada reunião terá capacidade para até 150 participantes. Ao todo, serão realizadas sete reuniões, sendo a última no dia 18/02.

As principais medidas adotadas pela CVU para minimizar o risco de contaminação pelo novo coronavírus incluem o distanciamento entre as carteiras dos candidatos, a desinfecção dos locais de prova, vias de acesso e sanitários, o uso de álcool em gel para higienização dos candidatos e o uso de máscaras durante toda a prova. Os candidatos também deverão evitar compartilhar objetos pessoais e consumir alimentos dentro dos locais de prova.

Estes protocolos foram elaborados com base nas medidas preventivas estabelecidas pelo Ministério da Saúde para o enfrentamento da Covid-19, que também estão sendo rigidamente seguidas durante as reuniões com os fiscais.

APLICATIVO FISCAIS UEM

Para agilizar a relação com os fiscais, além de reduzir os custos e riscos de contágio com o uso de papel, a partir do Vestibular 2021 a CVU disponibilizará um aplicativo gratuito para uso dos fiscais. O programa está disponível para celulares Android e iOS e permite que os fiscais comprovem presença em reuniões, anexem documentos, como o comprovante de vacinação, e sejam informados quando receberem o pagamento pelo serviço prestado.

EXAME

O Vestibular de 2021 da UEM será realizado no dia 20 de fevereiro. Este vestibular é para ingresso no ano letivo de 2022 e representa a junção dos vestibulares de inverno e verão que eram realizados tradicionalmente. Ao todo, foram homologadas 14.543 inscrições para a prova.

Agência Estadual de Notícias