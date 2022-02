Campo Mourão solicita mais 10 mil doses de vacina Covid para 3ª dose

A administração municipal de Campo Mourão encaminhou ofício à Secretaria Estadual de Saúde (SESA) onde solicita o envio de mais 10 mil doses de vacina contra Covid-19. “Temos necessidade de avançar a imunização da terceira dose, que está atrasada”, justifica o secretário municipal de Saúde, Sérgio Henrique dos Santos.

Ele acrescenta que o município tem recebido cobranças da população que já está com o prazo expirado para a dose de reforço. “À medida que recebemos as doses vamos atendendo a população da melhor forma possível. O município não fabrica vacina, dependemos de receber as doses”, explica o secretário.

Nesta quinta-feira (10), foram atendidos com dose de reforço os moradores que tomaram a segunda dose até dia 21 de setembro. O secretário pede que as pessoas fiquem atentas ao calendário de vacinação divulgado pelas redes sociais do município e veículos de imprensa. E que os cuidados em relação a prevenção de contágio da doença sejam mantidos.