Seminário para diretores da rede estadual tem foco em práticas pedagógicas para o semestre

Começou nesta segunda-feira (14) o segundo Seminário dos Diretores Foco na Aprendizagem 2023. O evento, promovido pela Secretaria de Estado da Educação(Seed-PR), acontece até esta sexta (18), em Curitiba, e vai oferecer oficinas e palestras direcionadas aos diretores da rede estadual, com foco no planejamento pedagógico para o segundo semestre letivo. Ao todo, participam do seminário 2,2 mil profissionais da educação, de todas as regiões do Estado.

Distribuído ao longo da semana, o ciclo de oficinas será ministrado na sede da Unicesumar, no bairro Portão, e abordará os seguintes temas: Se Liga; PMA e Aluno Monitor; Feedback; SAEB da minha escola e SAEB: preparação da escola.

“A orientação, organização e liderança desempenhadas na rotina escolar, pelos diretores, impactam diretamente a performance dos alunos”, afirmou o secretário de Estado da Educação, Roni Miranda, na abertura do evento. “Por isso é necessário investir em métodos que aprimorem a visão estratégica, a capacidade de tomada de decisões e as habilidades de gestão na criação de um ambiente propício ao aprendizado. A escolha dos temas foi pensada especialmente para capacitar ainda mais nossos diretores”.

Na abertura do seminário, temas importantes como os incentivos à elevação do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) do Paraná e estratégias para manutenção da frequência dos alunos às aulas também foram abordados como pontos focais para o planejamento pedagógico para o segundo semestre letivo.

Segundo o secretário, para que os diretores possam promover a excelência acadêmica é preciso apoio de toda a comunidade escolar em prol do cultivo de um clima positivo e promotor dos laços entre escola, famílias e comunidade. “Por isso, o seminário busca também promover o fortalecimento do corpo diretor das escolas do Estado, motivando-os a trocar experiências, aprender novas técnicas de liderança e, por consequência, alcançar resultados acadêmicos satisfatórios”, destaca.

Antônio Segan Cuba é diretor do Colégio Estadual Cecília Meireles, no município de Antônio Olinto, no Sul do Paraná, e reforça a importância do evento. “Participo dos seminários desde 2016 e, desde então, percebo a importância destes encontros, que servem para colocar-nos em contato com o que há de mais recente no mercado, em termos pedagógicos, além de servirem como oportunidade para que as demandas específicas de cada escola sejam ouvidas”, afirma.

Da mesma forma, Vanice Regina Charello, diretora do Colégio Estadual Rocha Pombo, em Morretes, no Litoral, considera o evento como oportunidade de enriquecimento profissional e implementação de soluções para as questões de rotina nas escolas.

“No dia a dia escolar é fácil restringir nossa visão às questões que dizem respeito somente ao nosso contexto pedagógico. No seminário, entramos em contato com múltiplas experiências. Afinal, são mais de 2 mil pessoas que exercem a mesma função. Por meio deste contato e também das oficinas é possível ampliar nosso espectro e implementar soluções mais eficazes no nosso próprio ambiente escolar”, afirma.