Webinar gratuito aborda carreira de vendas no agronegócio

O Centro Universitário Integrado realiza amanhã (16 de agosto), às 19h30, o webinar sobre o tema “Carreiras de vendas no agro: Principais caminhos e estratégias na jornada comercial”. O evento virtual reunirá especialistas do setor para compartilhar insights e informações sobre as oportunidades de carreira no agronegócio e as habilidades essenciais para se destacar no campo das vendas.

O evento é gratuito, aberto a todos os interessados em aprofundar seus conhecimentos sobre carreiras de vendas e será transmitido ao vivo pelo canal da instituição no YouTube. Para fazer a inscrição, basta acessar o site https://webinar. grupointegrado.br/

FORMAÇÃO INTEGRAL

O webinar será realizado pela BeAgro, que é um ecossistema educacional de inovação e tecnologia para o agronegócio criado pelo Centro Universitário Integrado, representando a primeira vertical do agronegócio brasileiro, sediada em Campo Mourão, uma das regiões mais produtivas do país. Esse conceito de verticalização oferece uma formação integral aos profissionais do agronegócio do futuro, incorporando educação, inovação e tecnologia de maneira estratégica.

Durante o webinar, os participantes terão a oportunidade de explorar as diversas possibilidades de carreiras no setor de vendas no agronegócio, compreender as habilidades e competências essenciais para se tornarem profissionais de sucesso nas vendas agrícolas. Também vão receber orientações práticas sobre como se preparar para entrevistas, em processos seletivos, adquirir estratégias para aprimorar suas habilidades de vendas e alcançar resultados notáveis.

O evento contará com a participação de especialistas do setor como Graziele Stefano – que tem mais de dez anos de experiência no mercado agro e é gerente de operações na Elevagro, startup de educação para o agronegócio – e Rafael Zampar, professor do curso de Agronomia do Centro Universitário Integrado, diretor de Negócios do Grupo Integrado e responsável pela BeAgro, a vertical do agronegócio, dentre outras iniciativas inovadoras na educação.

Serviço

O que: Webinar “Carreiras de vendas no agro: Principais caminhos e estratégias na jornada comercial”

Quando: Amanhã (16 de agosto), às 19h30

Quanto: Gratuito

Inscrições: Pelo https://webinar. grupointegrado.br/

Onde será transmitido: Pelo YouTube: htt ps://www.youtube.com/@ GrupoEducacionalIntegrado