Secretaria de Educação inicia chamada escolar para 2021

Foi aberto nesta segunda-feira (21) e vai até dia 2 de outubro, o prazo para a chamada escolar 2021 da Secretaria Municipal de Educação. A chamada aplica-se a crianças que completam 4 anos até 31 de março de 2021 ou com 5 anos completos ainda não matriculados na rede municipal.

“Caso a criança já esteja na lista de espera do maternal 3 não será possível outro cadastro, o encaminhamento será automático para uma unidade mais próxima, seguindo o endereço da lista de espera”, explica a secretária municipal de Educação Tânia Caetano.

Devem preencher o cadastro também crianças que completam 6 anos até 31 de março (não matriculadas na rede municipal) e que desejam ingressar no 1º ano do ensino fundamental, bem como jovens e adultos não escolarizados ou que não concluíram os anos iniciais do ensino fundamental. “O cadastro não é a matrícula, é um levantamento de demanda para a organização da oferta de turmas, evitar filas desnecessárias e buscar alternativas de matrículas nas unidades de ensino mais próximas do aluno”, esclarece a secretária.

Os interessados ou responsáveis deverão acessar o endereço eletrônico https:g-ale.net/seced/serviços/main/chamadaescolar, selecionar a escola ou CMEI (parcial) mais próximo do endereço, preencher o formulário de inscrição. É preciso anexar certidão de nascimento original e comprovante de residência (de preferência fatura de energia elétrica). Quem não conseguir efetuar o cadastro pelo sistema, deve procurar a unidade de ensino pretendida.

A secretária lembra que a matrícula na educação infantil é obrigatória para crianças que completam 4 anos de idade até 31 de março de 2019. Não há necessidade de cadastro para os alunos matriculados em 2020 na Rede Municipal de Ensino.