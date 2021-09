Secretaria de Educação inicia a chamada escolar em C. Mourão

A Secretaria Municipal de Educação inicia nesta quarta-feira (08), até dia 22 de setembro, a chamada escolar para alunos que completarão 4 anos até março de 2022 ou de 5 anos que estão fora da rede e pretendem estudar no município. “Caso a criança já esteja em alguma lista de espera do maternal 3 não será possível outro cadastro, o encaminhamento para a unidade mais próxima será automático, seguindo o endereço da lista de espera”, esclarece a secretária municipal Tânia Caetano.

Os interessados ou responsáveis deverão acessar o endereço eletrônico https://g-ale.net/seced/servicos/main/chamadaescolar, selecionar a Escola ou CMEI (parcial) mais próximo do endereço, preencher o formulário de inscrição, anexar Certidão de Nascimento original e comprovante de residência (preferencialmente fatura da Copel). Caso não consiga efetuar o cadastro pelo site deve procurar a unidade de ensino pretendida.

A secretária acrescenta que a chamada também é voltada a crianças que vão completar 6 anos até 31 de março, que não estão matriculadas na Rede Municipal de Ensino e que desejam ingressar no 1º Ano do Ensino Fundamental. Jovens, adultos e idosos não escolarizados ou que não concluíram os anos iniciais do Ensino Fundamental também podem se inscrever.

“O cadastro não representa a matrícula, é um levantamento de demanda para a organização da oferta de turmas, evitar filas e buscar alternativas de matrícula nas Unidades de Ensino mais próximas da residência do aluno”, complementa a secretária.