Capotamento de veículo fere mulher e criança na região

Uma mulher e uma criança, com idades não divulgadas, ficaram feridas após o veículo GM/Astra em que estavam acabar capotando. O acidente ocorreu por volta das 15 horas desta terça-feira, 7, na rodovia PR-472, entre Goioerê e Rancho Alegre do Oeste.

As duas vítimas sofreram ferimentos leves e foram socorridos por terceiros, sendo encaminhadas ao hospital da Santa Casa de Goioerê. As causas do acidente não foram divulgadas.

Fonte: Goionews