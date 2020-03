Ciclista fica ferido em acidente no Lar Paraná

Mesmo com a cidade praticamente parada, os acidentes de trânsito continuam ocorrendo, em Campo Mourão. Por volta das 18h20 desta terça-feira, um ciclista de 28 anos ficou ferido em um acidente com um veículo GM/Astra, com placas de Campo Mourão.

A colisão ocorreu na rua Guarani, esquina com a rua Ubirajara Geane, no Lar Paraná. Tanto o condutor do Astra quanto o ciclista seguiam pela rua Guarani, mas em direção opostas.

O automóvel trafegava sentido Lar Paraná/Cohapar e acabou batendo no ciclista, no momento em que o motorista manobrou para acessar a rua Ubirajara Geane. Com o choque, o ciclista caiu e sofreu ferimentos moderados. Ele foi atendido pelo Siate e encaminhado ao hospital Pronto Socorro.

Também chamou a atenção o grande número de curiosos que se aglomeraram no local do acidente, ignorando as recomendações da saúde para que permaneçam em casa para evitar a contaminação pelo coronavírus.