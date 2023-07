Suspeito de feminicídio em Luiziana é preso pela PM

O suposto autor do crime bárbaro contra a ex-mulher Priscila da Silva, 27 anos, em Luiziana, foi preso acompanhado de um comparsa na manhã desta segunda-feira, 24, escondidos no banheiro de um posto de combustíveis da cidade.

A Polícia Militar recebeu informações anônimas sobre o paradeiro dele e fez a detenção. Outro homem que o acompanhava também foi levado para a delegacia de Polícia Civil de Campo Mourão onde será apurado se o mesmo também teve participação no crime.

Segundo a PM, o suspeito já pretendia se entregar na delegacia de Campo Mourão, mas teria se escondido no banheiro de um posto de combustíveis por medo de ser agredido por populares em Luiziana.

O CRIME

Priscila da Silva foi morta com cerca de 20 facadas e decapitada suspostamente pelo ex-marido durante a madrugada de hoje. Ele teria pulado o muro da casa e arrombado a porta.

A vítima estava acompanhada de dois filhos de 2 e 6 anos e da mãe. Uma das crianças chegou a ser ferida por uma facada no braço. A mãe de Priscila e um dos netos se trancaram no guarda-roupas para se livrarem do assassino.